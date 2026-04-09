「阪神２−０ヤクルト」（９日、甲子園球場）７回途中で雨天コールドとなり、ヤクルトが接戦を落とし、今季初めて同一カードで負け越し。１９９７年（この時は５カード連続）以来２９年ぶりの開幕４カード連続勝ち越しを逃した。先発投手としては初めて対戦する茨木の攻略に挑んだが、序盤からスコアボードに０を並べた。キレのある直球と変化球の前に苦しめられた。四回１死後には一走・岩田が二盗に成功し、次打者の左飛で