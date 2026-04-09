将棋の藤井聡太名人（竜王、王位、棋聖、棋王、王将、23）に糸谷哲郎八段（37）が挑戦する第84期名人戦七番勝負第1局が4月8、9日の2日間にわたり、東京都文京区の「ホテル椿山荘東京」で行われ、藤井名人が糸谷八段に136手で勝利した。4連覇を目指す絶対王者が、挑戦者の独創的な指し回しに冷静に対応し、防衛に向けて大きな先勝を飾った。【映像】藤井名人が開幕局を制した瞬間本局は、振り駒で先手番となった名人戦初登場の