バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「魔法アイテムモチーフ めじるしアクセサリー」を2026年4月 第2週より発売する。全5種で価格は300円。2026年4月 第2週発売「魔法アイテムモチーフ めじるしアクセサリー」(全5種・300円)「魔法アイテムモチーフ めじるしアクセサリー」は、“女の子の憧れ”を詰め込んだ「魔法アイテムモチーフ」のオリジナルめじるしアクセサリー。願いを込めてハンドルをまわすと、あなただけの魔法のめ