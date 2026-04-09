桜の季節もそろそろ終わり、鹿児島市では色鮮やかなツツジの花が見ごろです。 一方、10日は天気も下り坂となりそうで駆け込みで花見を楽しむ人たちもいました。 鹿児島市の鹿児島大学郡元キャンパス前の道路です。9日、ピンク色のツツジの花がほとんど満開となっていました。 鹿児島市内各地でツツジが街を彩りつつあります。 一方で甲突川では （記者）「甲突川の桜は葉っぱが目立ってきました。そうした中ですが、きょ