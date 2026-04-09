牛肉不適切表示問題 水迫畜産はあす会見 （キャスター） 指宿市の水迫畜産が産地や種類の違う牛肉を「鹿児島県産」や「黒毛和牛」と不適正に表示して販売した問題。 問題が発覚し国が是正を指示してあす10日で1か月。水迫畜産は10日初めて記者会見を開き、経緯を説明します。 会見に先立ち、県の関係課を訪問する予定です。記者とこの問題のポイントをお伝えします。 （記者） こちらは、帝国データバン