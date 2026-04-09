TOKYO FMグループの「ミュージックバード」が制作し、全国のコミュニティFMで放送中のラジオ番組「日曜夜の『推しごと』研究所〜AI時代に選ばれ続ける、愛され企業の生存戦略〜produced by Voicy」（毎週日曜日22:00〜22:30）。音声プラットフォーム「Voicy」の法人事業責任者・土井遼平（どいちゃん）と、同チームの若手マーケター・高橋沙世（さっちー）がパーソナリティを務め、AI時代に求められる「ファンに選ばれる会社」にな