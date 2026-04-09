ドル円１５８．９５近辺、ユーロドル１．１６８４近辺＝ロンドン為替 ロンドン昼の時間帯、ドル円は158.95近辺、ユーロドルは1.1684近辺での推移。ドル円は159.11レベルを高値として、足元では159円台割れへと調整売りが入っている。ユーロドルは一時1.1684レベルと小幅に本日の高値を更新している。ややドル売り優勢になっている。 USD/JPY158.92EUR/USD1.1684