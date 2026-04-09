21:00 メキシコ消費者物価指数（CPI）（3月） 予想0.91%前回0.5%（前月比) 予想4.65%前回4.02%（前年比) 21:30 米個人所得・支出（2月） 予想0.3%前回0.4%（個人所得・前月比) 予想0.5%前回0.4%（個人支出・前月比) 米PCE価格指数（2月） 予想0.4%前回0.3%（PCE価格指数・前月比) 予想2.8%前回2.8%（PCE価格指数・前年比) 予想0.4%前回0.4%（コアPCE価格指数・前月比)