日本時間２１時００分にメキシコ消費者物価指数（CPI）（3月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 消費者物価指数（CPI）（3月）21:00 予想0.91%前回0.5%（前月比) 予想4.65%前回4.02%（前年比)