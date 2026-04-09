秋田朝日放送 美郷町の仙南小学校で、新入学児童にプロ野球・東北楽天ゴールデンイーグルスのキャップがプレゼントされました。美郷町出身のルーキーからのエールも送られました。 新１年生２５人は、交通安全に気を付けることや元気にあいさつすることなどを約束し、元気いっぱいに小学校生活をスタートさせました。入学を記念して、児童たちにあるプレゼントが贈られました。 東