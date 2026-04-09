◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―巨人（９日・マツダスタジアム）＝雨天中止＝巨人―広島の第３戦は雨天中止。先発予定だった則本昂大投手（３５）はスライド登板せず、来週以降の登板に回ることが決まった。「天候には勝てないので。仕方ないかなと。チームにとってもいい休養になればいいなと思うし、僕もそうしたい。また明日以降も皆で頑張っていけたら」と仕切り直して前を向いた。移籍後初勝利は持ち越し。中止決定後はブル