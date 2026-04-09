将棋の藤井聡太名人＝竜王、王位、棋聖、棋王、王将＝に糸谷哲郎八段が挑戦する名人戦七番勝負第１局が９日、東京・文京区のホテル椿山荘東京で指し継がれ、後手の藤井が１３６手で勝利した。４連覇に向けて白星スタートを切った。タイトル戦では初手合いとなる糸谷が「新しい将棋」を予告した通り、５手目で前例のない手が飛び出し、藤井が序盤から考慮時間をかけることになった。以降も互いに持ち時間を使う展開となり、初日