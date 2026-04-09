「モーニング娘。’２６」の牧野真莉愛（２５）が９日、今春のツアーをもって卒業することを発表した。同グループでは、昨年から卒業ラッシュが続いている。同７月には歴代最長となる５３０１日間在籍した生田衣梨奈が卒業。同１２月には横山玲奈さんと羽賀朱音さんが卒業し、芸能界も引退した。さらに、同４月から休養していた北川莉央も同年末をもって卒業。１年で４人のメンバーがグループを去った。今秋にはサブリーダ