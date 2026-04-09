■これまでのあらすじ義母は嫁のことを体が弱く、痛みに弱いと思っている。息子から嫁が出産後に弱っていると聞き、すぐさま駆けつけけ全面的なサポートをかって出る。そんな話を友人たちにすると「いいお義母さんね」と褒められて、義母は自らを「できた姑」と思い込み、すっかり有頂天に…。綾乃さんが職場復帰し、孫は保育園に通うようになりました。おばあちゃん、寂しい…。そこで思いついたのが、保育園のお迎えです。綾乃さ