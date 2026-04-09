牧野真莉愛が卒業を発表した「モーニング娘。」は、１９９７年９月にテレビ東京「ＡＳＡＹＡＮ」のオーディション企画「シャ乱Ｑロックヴォーカリストオーディション」の落選者から選抜された５人で結成された第１号の卒業は福田明日香（１９９９年４月）で、第２号の石黒彩（２０００年１月）以降、中澤裕子（０１年４月卒業→１４年から夫とともに福岡に移住し、九州を拠点に活動）、後藤真希（０２年９月）、安倍なつみ（０