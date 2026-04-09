大阪府警は9日、大阪府和泉市の集合住宅の一室で血を流して死亡していた女性2人の身元を、住人の母親（76）と娘（41）だと明らかにした。首を刺されるなどしており、府警は殺人事件と断定し捜査本部を設置した。