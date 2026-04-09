天皇ご一家は、東日本大震災の被災地・福島県への訪問を終え、「これからも心を寄せ続けていきたい」との思いを新たにされたということです。ご一家は東日本大震災から15年にあたり、2日間の日程で福島を訪れ、原発のある双葉町などを初めて訪問されました。側近によりますと、津波被害の大きさや原発事故の対応の難しさを改めて感じると共に、住民の皆さんが多くの困難を乗り越えようとする努力が実を結んでいることをうれしく思