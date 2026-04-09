【その他の画像・動画等を元記事で観る】 日向坂46が5月20日にリリースする17thシングル「Kind of love」に収録される、ひなた坂46（日向坂46のアンダーメンバーの呼称）メンバーによる共通カップリング楽曲「Empty」のフォーメーションが公開された。 ■「Empty」は、ひなた坂46（日向坂46のアンダーメンバー）が歌唱 グループ公式SNSにて投稿された動画内で発表さ