55年つづく地元で人気の『大衆割烹 味作(あじさく)』。 地元の常連客が多く、夜は宴会でにぎわいます。ウリは「刺身」。村上が誇る新鮮な海鮮が楽しめると、県外や海外の観光客も多く訪れます。 村上名物を食べたい人におすすめなのは「塩引定食(2,860円/税込み)」。 村上を代表する郷土料理のひとつ「塩引き鮭」。鮭の塩気がご飯に合い箸が止まりません。ほかに、日替わりの刺身・松前漬・漬物・味噌汁が付きバランスよ