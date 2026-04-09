6回日本ハム無死一、二塁、清宮幸が左中間に3ランを放つ＝楽天モバイルパーク日本ハムが逆転勝ち。0―1の六回に奈良間の適時打で追い付き、続く清宮幸の5号3ランで勝ち越した。加藤貴が5回0/3を1失点で2勝目。楽天はウレーニャが5回無失点と好投したが、救援陣が集中打を浴びた。