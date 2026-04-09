プロレスラー・フワちゃんが9日に自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、リングで“おふざけ”行為を連発した件について言及した。フワちゃんは8日に行われた女子プロレス「スターダム」の後楽園大会に出場。先輩レスラー2人と組んで試合を行ったが、リングで挑発的なダンスをするなど“おふざけ”行為を連発。さらに逆転負けを喫し、師と仰ぐ葉月から公開説教を受けていた。この件について、フワちゃんはストーリー