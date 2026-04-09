アイドルグループ・SKE48は9日、公式サイトを更新。1月から活動を自粛している中坂美祐が、あす10日から活動を再開すると伝えた。【写真】腹チラコーデで笑顔を見せる中坂美祐サイトでは「Team E 中坂美祐に関してご報告させていただきます。2026年1月8日よりSKE48の活動を自粛させていただいておりましたが、明日、2026年4月10日から活動を再開させていただくことになりました」と報告。「メディア出演・イベント出演・広告出