プリンス・ホールディング・グループの幹部が住宅を購入した千葉市緑区あすみが丘の一角＝2月アジア最大級の犯罪組織として米英政府が経済制裁したカンボジアの中国系企業プリンス・ホールディング・グループの幹部が、土地だけで少なくとも8億円以上する東京都内の高額住宅を、即金で短期転売していたことが9日、分かった。別の幹部も10億円以上の新築高級マンションを購入。制裁発動直後で現金化を急いだとみられ、詐欺や人身