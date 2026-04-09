米国とイランが７日に合意した２週間の停戦が早くも揺らいでいる。関係国の主張の食い違いが鮮明で、１１日から始まる戦闘終結に向けた直接協議にも影響が出る恐れがある。停戦を仲介したパキスタンのシャバズ・シャリフ首相は８日、「紛争地帯の複数の場所」で停戦違反が報告されているとＳＮＳで指摘し、全ての当事者に自制と合意の尊重を強く求めた。７日の停戦合意発表からまもなく、レバノンではイスラエルによる大規模な