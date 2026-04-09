◇東都大学準硬式野球春季リーグ戦日大5―0国士舘大（2026年4月9日S＆D昭島スタジアム）東都大学準硬式野球の春季リーグ戦が行われ、日大の向井翔外野手（1年）は左翼手として途中出場し、リーグ戦デビューを果たした。健大高崎（群馬）では俊足巧打の外野手として昨年の春、夏甲子園に出場していた。9回の初打席は一ゴロに倒れ、初安打はならなかったが、第一歩を踏み出し「レベルの高いリーグで出場機会をいただき、あ