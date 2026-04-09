作業員が巻き込まれる事故があった、JFEスチール東日本製鉄所敷地内の作業現場＝8日午前9時20分、川崎市川崎区（共同通信社ヘリから）川崎市のJFEスチール東日本製鉄所敷地内でクレーンの解体中に男性作業員5人が転落した事故で、神奈川県警は9日、司法解剖の結果、死亡した3人の死因は全身打撲による外傷性ショックや脳幹部損傷だったと明らかにした。県警や消防などは行方不明になっている残り1人の捜索を続けている。県警に