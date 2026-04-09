ＴＢＳ系「ニンゲン観察バラエティモニタリング」が９日に放送された。この日は、人気企画「透明カラオケＢＯＸ」で盛り上がった名場面を公開した。女優・瀧本美織は、地元・鳥取県に凱旋して「透明カラオケＢＯＸ」に挑戦。自身の凱旋を祝うように駆けつけてくれた大勢の地元県民たちの姿に感激し「あの…。心配してて。鳥取って（４７都道府県で）人口が一番少ないから、きょう、人いるかな？と思ってたの…。いっぱいいた