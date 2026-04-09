ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「モーニング娘。’２６」は９日、公式サイトを更新。メンバーの牧野真莉愛（２５）が春ツアーをもってモーニング娘。’２６およびハロー！プロジェクトを卒業することを発表した。サイトでは「メンバーの牧野真莉愛ですが、４月１１日より開催の『モーニング娘。’２６コンサートツアー春―ＲａｙｓＯｆＬｉｇｈｔ―』をもちまして、モーニング娘。’２６並びにハロー！プロジェ