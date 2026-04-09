バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「すきゃらとん たまごっち」を2026年4月 第3週より発売する。全4種で価格は500円。2026年4月 第3週発売「すきゃらとん たまごっち」(全4種・500円)「すきゃらとん たまごっち」は、たまごっちならではのモチーフが施された骨のデザインが可愛いらしい半身スケルトンフィギュア。全長約5.9cmほどのボリュームで、集めて並べて楽しめる。ラインナップは「まめっち」「みみっち」「くちぱっち