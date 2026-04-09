平日は背筋が伸びるような美しいヒールパンプスが相棒だけれど、休日はフラットシューズをお供に肩の力を抜いて過ごしたい。そんな大人女性には【ハニーズ】や、ハニーズの大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】のフラットシューズがぴったりかも。フラットシューズの魅力である気楽さとともに、女性らしい品も感じさせてくれそうな新たなスタメン候補をリコメンド！ 抜け感