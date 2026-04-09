飼い主さんのお膝は、猫ちゃんにとって心安らぐくつろぎの場所。人気スポットゆえか、時に争いの火種となってしまうこともあるようで……。 “特等席”をめぐって火花を散らすニャンズを捉えた動画は1.5万再生を達成するとともに、「膝の上取り合い可愛い」「小競り合いが見れて楽しいです」との感想が相次いでいます。 【動画：ママのお膝に座りたい２匹の元野良猫→お互いゆずらなくて…思った以上に激しい『攻防戦』】 そ