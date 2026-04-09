猫に飲ませてはいけない水の特徴4つとその理由 猫の飲料水はどのようなものを与えていますか？基本的には、水道水を与えていれば大きな問題はないと言われています。しかしその一方で、ミネラルウォーターや不衛生な水など種類や状態によっては猫の健康に深刻なダメージを与える可能性があります。 1.硬水のミネラルウォーター 猫の飲み水に硬水のミネラルウォーター