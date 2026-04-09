飼い主さんの"とある動き"を見た猫さんは、驚きのあまり目を丸くさせていたそうで…。困惑しているのが伝わってくる猫さんの様子が、SNSで大きな反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は、記事執筆時点で34万表示を突破し、「人間の行動って本当に不可解なんだろうな～」「びっくり顔が最高に癒されます」といったコメントが寄せられました。 【写真：普段はあまり運動をしない旦那が『スクワット』を始めたら…