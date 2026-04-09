MLB公式が明かした事実昨年のワールドシリーズ（WS）の快投を“再現”した。米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手は7日（日本時間8日）、敵地ブルージェイズ戦に先発登板し、7回途中まで投げて5安打1失点。4-1で勝利し、今季2勝目をあげた。MLB公式Xは、この日の投球内容と昨年WS登板時との類似について明かしている。半年前に伝説を作ったトロントの地に帰ってきた。山本のブルージェイズ戦登板は、昨季のWS第7戦で優勝投手