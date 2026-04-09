元NMB48でタレントの白間美瑠が、3月31日発売の「週刊SPA!」(扶桑社)4月7・14日合併号で表紙を飾り、人気コーナー「グラビアン魂」に登場した。 【写真】艶めかしい視線＆大胆美ボディ NMB48を経て、多方面で活躍。みうらじゅん＆リリー・フランキーが「アイドル枠のサイズ感を超えた」と絶賛する、彼女のスケール感と色気が増した〝今〞を激写した！。透け感ある黒のラン