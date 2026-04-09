記事ポイント『なぜ生きる』が2026年2月末時点で100万部突破25年間読み継がれ、月間ベストセラーでも連続上位入り世界12カ国・地域に翻訳された人生の道しるべ 1万年堂出版の書籍『なぜ生きる』が、この春100万部を突破しています。発刊から25年間読み継がれているロングセラーで、いま改めて注目を集めている1冊です。 なぜ生きる「なぜ生きる」 書名：なぜ生きる監修・著者：高森顕徹（監修）、明橋大二・