記事ポイントモントワールの「グミーナ むくみケア」が2026年4月14日に発売レモン由来モノグルコシルヘスペリジン300mg配合の機能性表示食品ふわぷに食感とレモン風味で顔や脚のむくみケアを手軽に続けやすい設計 モントワールから、機能性表示食品「グミーナ むくみケア」が2026年4月14日より順次発売されます。顔や脚のむくみが気になる人に向けて、お菓子感覚で取り入れやすいセルフケア商品として展開されます。 グ