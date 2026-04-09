是枝裕和が監督・脚本・編集を務め、綾瀬はるかと大悟（千鳥）が主演する映画『箱の中の羊』が、フランス時間5月12〜23日開催される第79回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門に選出され、正式出品が決定した。【写真】綾瀬はるか×大悟『箱の中の羊』新たに解禁された場面写真（5枚）是枝監督作品がカンヌ国際映画祭でコンペティション部門に選出されるのは、2023年の『怪物』以来3年ぶり、8回目（カンヌ国際映画祭への出