2009年放送されたアニメ『東のエデン』が舞台化され、2027年4・5月、東京にて上演されることが決まった。【写真】神山健治監督がアニメ映画化『ロード・オブ・ザ・リング』 「ローハンの戦い」＜中つ国＞に住みつくクリーチャーたち『東のエデン』は、この国の“空気”に戦いを挑んだ、ひとりの男の子と、彼を見守った女の子の、たった11日間の物語。神山健治が監督・原作・脚本を務め、キャラクター原案に羽海野チカを迎えた