記事ポイントネクスコ東日本「HOKKAIDO LOVE! 道トクふりーぱす」が3月24日から販売開始4月1日からA期間は北海道内の高速道路全線が定額で乗り降り自由利用後アンケートでQUOカード2,000円分を100名に抽選プレゼント 北海道ドライブをまとめてお得に楽しめる高速道路定額プランが今年も登場しています。季節に合わせてエリアや価格が分かれており、旅のスタイルに合わせて選びやすい内容となっています。 ネクスコ東日本