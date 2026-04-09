「モーニング娘。’２６」の牧野真莉愛が９日、グループの公式サイトで今春のツアーをもって卒業することを電撃発表した。所属事務所は「メンバーの牧野真莉愛ですが、４月１１日より開催の『モーニング娘。’２６コンサートツアー春―ＲａｙｓＯｆＬｉｇｈｔ―』をもちまして、モーニング娘。’２６並びにハロー！プロジェクトを卒業することとなりました」と報告。「本人より『思う存分モーニング娘。の活動を愉（たの