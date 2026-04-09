記事ポイントhatsutokiの天然繊維の日傘をIDEE SHOP 新宿店・日本橋店で紹介2026年4月17日から5月10日までPOP UPを開催織りの表情で光をやわらかく整える軽やかな使い心地 hatsutokiが、天然繊維で仕立てた日傘を紹介するPOP UPをIDEE SHOP 新宿店と日本橋店で開催します。強く遮るだけではない、やわらかな光の広がりを楽しめる点が魅力です。 hatsutoki「POP UP」 会期：2026年4月17日(金)〜5月10日(日)会