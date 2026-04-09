◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―巨人＝降雨中止＝（９日・マツダスタジアム）広島のサンドロ・ファビアン外野手、エレフリス・モンテロ内野手が９日、エドワード・アニバル・ペレス・レジェス駐日ドミニカ共和国大使から激励を受けた。当初は大使が始球式を行う予定だったが、雨天中止。急きょ、約１０分間の交流の時間が設けられた。大使は「ファビアン、モンテロの素晴らしいドミニカ人を大変誇りに思っていますし、いつも応援し