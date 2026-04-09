記事ポイント竹内祐樹が3月23日に特許第7837527号を取得有名人の顔・動画・声の利用条件と料金を見える化使用実績に応じて50円単位の対価設計も想定できる新機構 ポイント機構の代表取締役 竹内祐樹が、有名人の価値を見つけてつなぐ新たな特許を取得しています。顔・動画・声などの素材を登録し、利用条件の表示から申込み、実績に応じた金額計算までを一つの流れで扱える点が特徴です。 ポイント機構「特許第7837527号