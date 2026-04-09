◆パ・リーグ日本ハム４―２楽天（９日・楽天モバイル）日本ハムが逆転勝ちで連勝。３カード連続の勝ち越しを決め、貯金を今季最多の「２」とした。打線は５回まで、楽天の先発・ウレーニャの前に沈黙。２安打無得点と抑え込まれた。しかし６回、楽天の２番手・内に襲いかかった。先頭の矢沢が右翼線二塁打で出ると、水野が中前打でつないで無死一、三塁。ここで奈良間が同点の中前適時打を放ち、あっという間の３連打で試