記事ポイント企画屋かざあながトロロアオイ粉末を使ったアイスとうどんをCAMPFIREで展開和紙原料の未活用部分を食材化し、農家の買い取り価格向上につなげる取り組み埼玉県小川町産トロロアオイを生かした自然派の手づくり商品 企画屋かざあなは、手漉き和紙に欠かせないトロロアオイを新しい形で生かす商品を打ち出しています。和紙原料として使われる植物をアイスとうどんへ展開し、食の魅力と伝統産業の支援を同時に伝える