８日、下渚湖トキ繁殖研究基地で消毒を受けるふ化直後のひな。（湖州＝新華社配信／謝尚国）【新華社湖州4月9日】中国浙江省湖州市徳清県の下渚湖トキ繁殖研究基地で8日、今年初めてトキのひなが人工ふ化した。3〜6月はトキの繁殖期に当たる。人工ふ化は個体数回復につながり、繁殖の成功率を効果的に高めることができる。同県のトキの個体数は960羽に上っており、今年のふ化シーズン後には千羽を超えるとみられている。８日、下