俳優の飯島直子（58）が「おしゃれなカフェ風にはほど遠い」と自虐交じりに公開した朝食に、さまざまな反響が寄せられている。【映像】飯島直子の“おしゃれなカフェ風にはほど遠い”朝食などの手料理これまでも、「朝時間なく、ごはんもテキトーになりフライパンのまま食べる習慣に」「今朝も連日おなじモノ食べ出勤」と、“フライパンから直接”食べた豪快な朝食や、「まずくもなく、うまくもない」とつづった傷みかけの食材