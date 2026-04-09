◇セ・リーグ阪神2―0ヤクルト（2026年4月9日甲子園）阪神・茨木秀俊投手（21）が9日、ヤクルト戦（甲子園）でプロ初先発初勝利を手にした。1、2回は先頭打者に安打を許したが、尻上がりに調子を上げた。雨が強まった6回は2死満塁のピンチを背負ったが、代打・宮本をチェンジアップで空振り三振に仕留めた。6回を被安打5の5奪三振、無失点。96球の力投で待望の初勝利をつかんだ。茨木は帝京長岡（新潟）の出身で、22年