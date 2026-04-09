2026年2月末、中東情勢はかつてない臨界点に達した。米国およびイスラエルと、イランとの間で展開された大規模な軍事応酬は、世界のエネルギー供給の急所であるホルムズ海峡の封鎖という最悪の事態を招くに至った。この海峡は依然として世界の原油流通の約5分の1を担う生命線であり、その機能不全は世界経済の屋台骨を根底から揺さぶる深刻な危機を直撃させている。 しかし、我々が真に直視すべき懸念は、目先のエネルギ&#